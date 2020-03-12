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Haberler Dünya Haberleri Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgınında dünya bu görüntüleri konuşuyor! İran'da önlemlerin geç alınması nedeniyle yaşananlar...

Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgınında dünya bu görüntüleri konuşuyor! 'da önlemlerin geç alınması nedeniyle yaşananlar...

Corona virüs ile ilgili tüm dünyada son dakika haberleri arka arkaya geliyor. 'de ilk defa vaka rapor edilmesinin ardından, koronavirüs pandemisine karşı vatandaşların ilgisi arttı. Virüsün merkez üssü olan 'den sonra en çok vakanın görüldüğü bölgelerden birisi de . İran'da önlemlerin geç alınması nedeniyle virüs ülke geneline hızla yayılıyor. Son olarak İran'da corona virüsü sebebiyle ölenlerin cenaze töreninde dehşet verici görüntüler ortaya çıktı. İşte komşumuzda görülen corona virüs vakası sonrası ortaya çıkan o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:38 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:39 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgınında dünya bu görüntüleri konuşuyor! İran'da önlemlerin geç alınması nedeniyle yaşananlar...

Koronavirüsü dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Özellikle evlerde, hastanelerde ve diğer kapalı alanlarda insandan insana çok kolay yayılıyor. Vaktinde sıkı önlemler almayan ülkeler, epidemi ile baş başa kalmak üzere. Özellikle 'da corona virüsü salgını hızla yayılıyor. İran'dan dün gelen son dakika haberi dünyada büyük korkuya neden oldu. Fotoğrafların bir cenaze töreninde çekildiği bildirilirken, ölen kişinin üst düzey bir isim olduğu açıklandı.

DÜNYA ŞOKTA! KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ TÜYLER ÜRPERTEN GÖRÜNTÜ

İran'da koronavirüsten ölen Devrim Muhafızları eski komutanının cenaze töreninden inanılmaz kareler geldi.

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü salgınında dünya bu görüntüleri konuşuyor! İran'da önlemlerin geç alınması nedeniyle yaşananlar...
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