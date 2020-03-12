Merkel’den Hafter’e uyarı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de salı günü biraraya geldiği Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i askeri seçenekleri kullanmaması konusunda uyardı. Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in görüşmede Libya'daki ihtilafın "askeri yollarla çözülemeyeceğini" söylediğini aktardı. Merkel görüşmede ayrıca "Berlin Konferansı'nda alınan kararlara uygun bir biçimde ateşkesin ve siyasi süreçte ilerlemenin sağlanmasının gerekli olduğunu" belirtti. Hafter pazartesi günü de Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından kabul edilmişti.Halife Hafter'e bağlı milisler, son olarak 9 Mart günü başkent Trablus'un güneyinde boş durumdaki 2 okula roketle saldırmıştı.