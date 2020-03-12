Resulayn yeniden imar ediliyor... Resulayn’da korona virüs önlemleri alındı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılarak, tüm Suriyelilerin özgürce yaşayabileceği huzur ortamına kavuşan Resulayn, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından yürütülen çalışmalarla bölgenin en güzel şehri haline geliyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde karargah olarak kullandığı, bölgeden kaçarken patlayıcılarla tahrip ederek kullanılamaz hale getirdiği binaların yıkımına başlandı. SUDKOM koordinesinde, Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğünün yıkımına karar verdiği 10 binanın, güvenlik güçlerinin tuzak patlayıcı aramalarını tamamlamasının ardından yıkılmaya başlanırken, yeniden teşkil edilen kamu kuruluşlarının hizmet vereceği binalarda da tadilat işlemleri hız kazandı.



RESMİ KURUMLAR HİZMET VERECEK

Şanlıurfa'daki kamu kuruluşlarının danışmanlığında aktif hale getirilen Resulayn Nüfus Müdürlüğü bünyesinde kurulacak olan trafik tescil, silah ruhsat, sürücü belgesi ve personel kimlik kartı büroları için tahsis edilen binalar, tadilat işlemlerinin tamamlanmasının ardından hizmete sunulacak.



TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE OLDU

Terör örgütlerinin işgali ve baskısı nedeniyle, Barış Pınarı Harekatı öncesine kadar adeta hayalet kente dönen Resulayn'daki hastane de, SUDKOM'un çalışmaları sonucu yeniden bölge halkına tam teşekküllü sağlık hizmeti sunmaya başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin patlayıcılarla tuzakladığı hastane, yapılan temizlik çalışmalarının ardından hızla modernize edilerek hizmete açıldı. Kadın doğum, çocuk hastalıkları, dahiliye, ortopedi, diş, genel cerrahi gibi temel tıp dallarında yeniden hizmet vermeye başlayan hastanenin, modernize edilen ameliyathanesinde ise günde ortalama on ameliyat gerçekleştiriliyor.



HALK KORONA VİRÜS TARAMASINDAN GEÇİRİLİYOR

Tüm dünyayı sarsan korona virüsüne karşı da tedbirlerin alındığı Resulayn'da, hastaneye giriş yapan herkesin lazer termometre ile ateşi ölçülüyor. Suriyeli doktorlar ve sağlık personelinin görev yaptığı hastaneye başvuran hastalar, muayene olduktan sonra ilaçlarını da buradan temin edebiliyor.



TÜRKİYE'YE DUA EDİYORLAR

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali nedeniyle kamu hizmetlerinden mahrum kaldıklarını ve sonunda bölgeyi terk ettiklerini belirten Resulayn halkı, yeniden şehirlerine dönmekten duydukları mutluluğu dile getirirken, Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk Ordusuna, Suriye Milli Ordusu mensuplarına ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür ettiler.