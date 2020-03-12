Rusya Başbakanı Mişustin:"Rusya'nın 570 milyar dolar altın ve para rezervi var"

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan ile OPEC arasında petrol fiyatlarında anlaşma sağlanamaması üzerine yaşanan petrol krizi en çok Rusya'yı etkiledi. Döviz kurundaki artış, Rus borsasındaki düşüş ve Ruble'nin değer kaybı üzerine sabah saatlerinde hükümet kabinesini toplayan Mihail Mişustin piyasalarda oluşan güvensizlik ortamını dağıtmak için kamuoyuna pozitif veriler açıkladı.

Başbakan Mişustin, ekonomide oluşacak kriz ortamına karşı Devlet Başkanlığı ve Rus hükümeti olarak tedbirler aldıklarını belirtti. Başbakan Mişustin, "Birkaç yıldır oldukça düşük enflasyon koşullarında yaşıyoruz. Rusya Merkez Bankası'nın altın ve maddi rezervi 570 milyar Doları aştı. Ülkenin Ulusal Varlık Fonu varlıkları 10 trilyon Rubleyi aştı.

Bu veriler yıllar boyunca bütçe kayıplarını telafi etmeye yetecek" ifadelerini de kullandı. Oluşabilecek kriz ortamı için çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Mişustin, "Rusya ekonomisindeki durum Devlet Başkanlığı ve Rus hükümetinin kontrolü altında. Panik havası oluşmadan sakin bir şekilde süreci atlatmak için tüm gerekli araçlara sahibiz. Finansal istikrarı korumak için yeterli kaynağımız var. Şimdi endüstri ve tarımda ithalat ikamesini derinleştirmek için ek önlemler üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Rusya'da korona virüsü tespit edilen kişi sayısının 28'e yükselmesi ile ilgili de konuşan Mişustin, "Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla aldığımız tüm tedbirler uygulanıyor. Rusya dışındaki durumlara bakarak Rusya'daki enfeksiyonun yayılma tehdidi en aza indirildi" dedi.