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Slovakya'da virüs nedeniyle OHAL ilan edildi! NBA askıya alındı; Küba'da da ilk kez görüldü...

Son günlerde dünya genelinde en çok konuşulan konular arasında yer alan virüsü hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Ölüm sayısının her geçen saat arttığı corona virüs yüzünden şimdiye dek hayatını kaybedenlerin sayısı 4.630'u aştı. Virüsün enfekte olduğu kişi sayısı da 126 bini geçti. Avrupa ülkelerinden Slovakya, corona yüzünden OHAL ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump da Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını dünyaya duyurdu. İşte corona virüsü hakkındaki son dakika gelişmeleri...

AJANSLAR Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:58 ABONE OL
Slovakya'da corona virüs nedeniyle OHAL ilan edildi! NBA askıya alındı; Küba'da da ilk kez görüldü...

Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberine göre Küba'da ilk kez virüs vakaları tespit edildi! Küba'nın başkenti Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının virüsü de beraberinde getirdiği ifade edildi. Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Dünyanın en çok izlenen sportif faaliyetleri arasında yer alan NBA'da bir basketbolcunun koronavirüse yakalanmasından sonra maçlar süresiz olarak askıya alındı! Dünya genelinde corona virüs tehlikesi yüzünden alınan önlemler her geçen gün daha da sertleşiyor.

KÜBA'DA İLK CORONA VİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ! İTALYAN TURİSTLER...

Küba'nın başkenti Havana'ya turistik seyahat için gelen İtalyanların ülkeye virüsü getirdiği tespit edildi. Küba Sağlık Bakanlığı iddiaları doğruladı. Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

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Slovakya'da corona virüs nedeniyle OHAL ilan edildi! NBA askıya alındı; Küba'da da ilk kez görüldü...
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