Slovakya'da corona virüs nedeniyle OHAL ilan edildi! NBA askıya alındı; Küba'da da ilk kez görüldü...

Sabah saatlerinde Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberine göre Küba'da ilk kez corona virüs vakaları tespit edildi! Küba'nın başkenti Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının virüsü de beraberinde getirdiği ifade edildi. Küba Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testlerin pozitif çıktığı belirtildi. Dünyanın en çok izlenen sportif faaliyetleri arasında yer alan NBA'da bir basketbolcunun koronavirüse yakalanmasından sonra maçlar süresiz olarak askıya alındı! Dünya genelinde corona virüs tehlikesi yüzünden alınan önlemler her geçen gün daha da sertleşiyor.

KÜBA'DA İLK CORONA VİRÜS VAKASI TESPİT EDİLDİ! İTALYAN TURİSTLER...

Küba'nın başkenti Havana'ya turistik seyahat için gelen İtalyanların ülkeye virüsü getirdiği tespit edildi. Küba Sağlık Bakanlığı iddiaları doğruladı. Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.