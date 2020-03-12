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Son dakika: ’da Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm!

Avrupa'dan gelen son dakika bilgilerine göre ’nın başkenti Viyana’da yeni tip Corona virüsü (Kovid-19) nedeniyle 69 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 13:56 ABONE OL
Son dakika: Avusturya’da Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm!

Çin'den dünyaya yayılan Corona virüsü Avrupa'da can alamya devam ediyor. Viyana Belediyesi Tıbbi Kriz Birimi tarafından yapılan açıklamada, geçen ay İtalya tatili dönüşü virüs bulaştığı tespit edilen Avusturyalı kişinin Kaiser Franz Josef Hastanesi'nde Kovid-19 için hazırlanan özel bölümde tedavi altına alındığı bildirildi.

VİRÜS BULAŞAN KİŞİ SAYISI 302'YE YÜKSELDİ

Çeşitli hastalıkları da bulunan 69 yaşındaki kişinin gece geç saatte yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, bu hastanın ülkede koronavirüs nedeniyle ölen ilk kişi olduğu kaydedildi.

Avusturya Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının 302'ye yükseldiğini, taburcu hasta sayısının ise 4 olduğunu bildirdi.

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Son dakika: Avusturya’da Koronavirüs nedeniyle ilk ölüm!
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