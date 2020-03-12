Son dakika! Coronavirüs ABD ile AB arasında kriz çıkardı! Trump ateş püskürdü, AB'den yanıt geldi...

Avrupa Birliği ile ABD arasında coronavirüs krizi büyüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra 118 ülkeye yayılan ve 4 bin 639 insanın ölümüne neden olan koronavirüs ABD'ye de sıçradı. ABD Başkanı Trump dün akşam ulusa sesleniş yaparak aldıkları önlemleri ve seferberlik durumunu anlattı. Trump'ın kararları arasında Avrupa'ya seyahat kısıtlaması da yer aldı. Dikkat çeken karara Türkiye dahil edilmezken, Trump Avrupa Birliği'ne deyim yerindeyse ateş püskürdü. Avrupa Birliği'ni başarısız ve ciddiyetsiz bir mücadele ile suçlayan Trump'a bugün ilk yanıt geldi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Donald Trump açıklamasında, "Yeni vakaların bizim topraklarımıza girmesini önlemek için cuma gecesinden geçerli olmak üzere Avrupa'dan ABD'ye tüm seyahatleri askıya alıyoruz. Bu kısıtlamalar sahadaki duruma göre ayarlanacak. Uygun izlemelerden geçen ABD'liler için istisnalar olacak" dedi. Trump, "AB koronavirüs ile mücadelede başarısız olmuştur" ifadelerini de sözlerine ekledi.

YASAĞA TÜRKİYE DAHİL EDİLMEDİ

Koronavirüs ile ilgili en katı önlemleri alan ülkeler arasında gösterilen Türkiye seyahat yasağına dahil edilmedi. Daha öncede Trump'ın güvenli elinde bulunan güvenli ülkeler haritasında Türkiye yer almıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, AB ve Avrupa ülkelerinin yeterli mücadeleyi göstermediklerini söylemişti.

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AB'DEN ABD'YE İLK YANIT

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına önlem olarak Avrupa'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldığını açıklamasının ardından, "ekonomik yıkım engellenmeli" uyarısında bulundu.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Michel, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan seyahatleri askıya alma kararını bugün gözden geçireceklerini belirtti.

"Ekonomik yıkım engellenmeli" ifadesini kullanan Michel, Avrupa'nın Kovid-19'la mücadele için gerekli tüm önlemleri aldığının altını çizdi.

Michel, Avrupa'nın, virüsün yayılmasını engellemeye çalışmanın yanı sıra araştırmaya da destek verdiğini kaydetti.