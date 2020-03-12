Son dakika haberi: ABD basınından flaş toplu mezar iddiası! İran’da corona virüsünden ölenler…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya üzerinde hızlı bir şekilde yayılan ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere etkisi altına aldığı bölgelerde ölümlere neden olan corona virüsünde son verilere göre 5 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Diğer yandan ölümcül koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan İran'a ilişkin Amerika Birleşik Devletleri merkezli basın kuruluşu Washington Post tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ: ABD BASININDAN FLAŞ TOPLU MEZAR İDDİASI!

ABD'nin en etkili basın kuruluşları arasında yer alan Washington Post, Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden İran'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Gazete tarafından yayınlanan haberlerde yer alan uydu görüntülerinin toplu mezarlara ait olduğu belirtildi...

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