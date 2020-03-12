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Son dakika haberi: ABD basınından flaş toplu mezar iddiası! ’da corona virüsünden ölenler…

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkmasının ardından dünya üzerinde hızla yayılım gösteren corona virüsünde ilk vakanın teşhis edilmesinden bu yana geçen süre içerisinde 5 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Ölümcül koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan ’da da 429 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken Amerika Birleşik Devletleri basın kuruluşlarından Washington Post yayınladığı uydu görüntüleriyle İran’da etkili olan ölümleriyle ilgili flaş toplu mezar iddiasında bulundu. İşte son dakika gelişmesine ilişkin detaylar…

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 23:16 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 23:18 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD basınından flaş toplu mezar iddiası! İran’da corona virüsünden ölenler…

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünya üzerinde hızlı bir şekilde yayılan ve başta Avrupa ülkeleri olmak üzere etkisi altına aldığı bölgelerde ölümlere neden olan corona virüsünde son verilere göre 5 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Diğer yandan ölümcül salgınından en çok etkilenen ülkelerden olan 'a ilişkin Amerika Birleşik Devletleri merkezli basın kuruluşu Washington Post tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ: ABD BASININDAN FLAŞ TOPLU MEZAR İDDİASI!

ABD'nin en etkili basın kuruluşları arasında yer alan Washington Post, Kovid-19'un en etkili olduğu ülkelerden İran'la ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Gazete tarafından yayınlanan haberlerde yer alan uydu görüntülerinin toplu mezarlara ait olduğu belirtildi...

İşte son dakika haberiyle ilgili tüm detaylar…

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Son dakika haberi: ABD basınından flaş toplu mezar iddiası! İran’da corona virüsünden ölenler…
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