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Son Dakika Haberi: kampını Coronavirüs gerekçesiyle iptal etti

Son Dakika Haberi: 3-4-5 Nisan tarihleri arasında yapmayı planladığı kampını Koronavirüs önlemleri gerekçesiyle iptal etti. AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 16:23 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 16:51 ABONE OL
Son Dakika Haberi: AK Parti kampını Coronavirüs gerekçesiyle iptal etti

TBMM'de, başta koronavirüs olmak üzere virüs kaynaklı salgın hastalıklara karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. TBMM Başkanlığı, Meclis'i baştan aşağı dezenfekte ederken, siyasi parti grupları da önlemlerini almaya başladı.

ÖNLEMLER AÇIKLANDI

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine gönderdiği mesajda, grup toplantılarında ve TBMM kampüsü içerisinde birtakım tedbirlerin alındığını duyurdu. Mesajda, "Grup toplantılarımıza yaşlı ve çocuk misafirlerin getirilmemesi, grup toplantılarımızın sonunda fotoğraf çekimi yapılmaması, üyeler alt lokantamıza milletvekili beraberinde ziyaretçi getirilmemesi hususlarında gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim" denildi.

TERMAL KAMERALAR DA DEVREYE GİRECEK

Öte yandan, Meclis'te kurulması planlanan termal kameralarla ilgili çalışmalar başlatıldı. 12 noktaya kurulması planlanan kameraların önümüzdeki günlerde kurulacağı öğrenildi.

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Son Dakika Haberi: AK Parti kampını Coronavirüs gerekçesiyle iptal etti
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