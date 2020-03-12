Yunanistan mültecilere yönelik nazi kamplarında uygulanan zülmü yeniden günümüze taşıdı. Sınıra dikenli tellerle çeviren ve siper kazan Yunan askeri ve polisi, sığınmacıları gaz bombaları, plastik ve gerçek mermilerle hedef alıyor. New York Times'ta (NYT) yer alan "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:' Hayvanlar gibiyiz'" başlıklı araştırma haberde, Yunanistan'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi. Konuyla ilgili Avrupa Birliği'nden açıklama geldi.

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"İNSANLARA ŞİDDET UYGULAYAMAZSINIZ"

AB Komisyonun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan'da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu iddiasını değerlendirdi.

Johansson, bu konuyu Yunanistan ziyaretinde yetkililerle görüşeceğini belirterek, "Bu gibi geçici gözaltı merkezleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Tabii ki bir süre için gelen insanları gözaltında tutabilirsiniz ancak şiddet uygulayamazsınız." dedi.

AB sınırlarındaki kişilerin sığınma hakkı olduğunu kaydeden Johansson, bunun uluslararası hukukun parçası olduğunu ve askıya alınamayacağını bildirdi.

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