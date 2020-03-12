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Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklaması! kontrol edilebilir mi?

Çin'de ortaya çıkan ve 116 ülkede yayılan ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Çin'den yapılan son dakika açıklamada coronavirüs vakalarının azaldığı bilgisi geldi. Ayrıca SARS'ı keşfeden bilim insanı Zhong Nanshan, coronavirüs salgınının dünyada biteceği tarih hakkında açıklamalarda bulunurken Dünya Sağlık Örgütü ()'nden çarpıcı bir coronavirüs açıklaması geldi. " Eğer önlem alınırsa..."

Giriş Tarihi: 12.3.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 15:49 ABONE OL
Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden coronavirüs açıklaması! Koronavirüs kontrol edilebilir mi?

Dünya genelinde 4 bin 717 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan coronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Dün Dünya Sağlık örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen coronavirüs hakkında gelen son dakika haberde koronavirüs salgınının kontrol edilebilirliği üzerine önemli bir açıklamada bulunuldu. İşte detayları...

"EĞER ÖNLEM ALINIRSA..."

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus önemli açıklamalarda bulundu.

DSÖ Başkanı Ghebreyesus Cenevre'de diplomatlara yaptığı açıklamada, "Eğer ülkeler virüsle mücade için önlem alırsa COVID-19 'kontrol edilebilir' bir pandemidir. Ancak bazı ülkelerin bu tehdide kontrol altına almak için gereken düzeyde yaklaşmaması bizi derinden endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.

DSÖ COVID-19'U PANDEMİ İLAN ETMİŞTİ

DSÖ geçtiğimiz gün corona virüsü pandemi (salgın) olarak ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde yaptığı basın toplantısında DSÖ'nün salgını 24 saat boyunca değerlendirdiğini ve virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayarak, "Bundan dolayı Covid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceği değerlendirmesini yaptık." diye konuşmuş, Pandeminin hafif ve dikkatsizce kullanılan bir kelime olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yanlış kullanılması durumunda mantıksız korkuya, mücadelenin bittiğine dair haksız kabullenmeye ve gereksiz acı ve ölüme yol açan bir kelimedir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Son dakika haberi: Dünya Sağlık Örgütü'nden coronavirüs açıklaması! Koronavirüs kontrol edilebilir mi?
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