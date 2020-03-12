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İtalya'dan gelen herkesi şok etti! Hemşirenin paylaştıkları büyük infial yarattı...

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili her geçen gün korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 121 binden fazla kişide görülen virüs 4 bin 300’den fazla insanın ise ölümüne neden oldu. İçerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 100’den fazla ülkede görülen koronavirüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya oldu. 60 milyon insanın karantina da bulunduğu salgının her geçen gün bilançosu artıyor. Son olarak Avrupa’nın kalbi olarak nitelendirilen Belçika’dan gelen görüntüler tüm dünyayı şoke etti. İtalyan bir hemşirenin çektiği o görüntüler infial yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:32 ABONE OL
İtalya'dan gelen son dakika haberi herkesi şok etti! Hemşirenin paylaştıkları büyük infial yarattı...

Vuhan'da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 121 binden fazla insanda görülen koronavirüs, 4 bin 300'den fazla insanın ise ölümüne neden oldu. Son olarak ülkemizde de görülen virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi ise İtalya oldu. İtalya'da 60 milyon insan karantina da bulunurken, şuana kadar 631 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son olarak Avrupa'nın kalbi Belçika'dan gelen o görüntüler tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İTALYAN HEMŞİRE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI! DÜNYA ŞOKTA

Yeni tip koronavirüs (covid-19) dünyada hızla yayılmaya devam ederken, can almayı da sürdürüyor. Şuana kadar 4 bin 373 kişinin hayatını kaybettiği ile ilgili Belçika'dan gelen görüntüler infial yarattı. Tüm dünyayı şoke eden o fotoğraflar ajanslar tarafından son dakika olarak paylaşıldı.

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İtalya'dan gelen son dakika haberi herkesi şok etti! Hemşirenin paylaştıkları büyük infial yarattı...
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