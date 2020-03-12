Son dakika haberi: SARS virüsünü keşfeden bilim insanından corona virüsü açıklaması! "Haziran ayında..."

En çok ölümün yaşandığı Çin'de iyileşen hastalardaki oran giderek artıyor üstüne üstlük virüsün enfekte olma hızı da düşüyor. Çin'in dışında ölümlerin en fazla yaşandığı İtalya ve İran'da durum pek de iç açıcı değil. Bugün İran'da 75 kişi daha corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. 2003 yılında SARS virüsünü keşfeden dünyaca ünlü bilim insanı Zhong Nanshan, havalar ısındıkça virüsün etkisini azaltacağını Haziran ayı gibi dünyada virüs tehlikesinin ortadan kalkacağını ifade etti.

12 Mart - Saat 14:00 itibarıyla dünya genelinde corona virüse yakalanan kişi sayısı 126.660 oldu. Koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı ise 4.641 oldu. Ölenlerin 3.056'sı Hubei'de, 827'si İtalya'da, 354'ü İran'da, 66'sı Güney Kore'de, 55'i İspanya'da, 48'i ise Fransa'da yaşıyordu.

TWİTTER TÜM PERSONELİNE EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU GETİRDİ!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyadaki personeline evden çalışma talimatı verdi.

Twitter'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki tüm personelin yeni bir uyarıya kadar zorunlu olarak evden çalışacağı belirtildi.

Açıklamada, çalışanların evlerinde ofis düzeneği kurmak için yaptıkları masrafların şirket tarafından karşılanacağı, evden çalışamayacak durumdaki sözleşmeli, yarı zamanlı ve taşeron işçilere ise olağan saat başına çalışma ücretlerinin ödeneceği kaydedildi. Twitter, bu hafta başında personeline evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu fakat bunu zorunlu hale getirmemişti.

'Fotoğraf: SARS virüsünü keşfeden Zhong Nanshan'

Apple, Amazon, Microsoft ve Google gibi internet ve teknoloji şirketleri, Kovid-19 salgını nedeniyle dünya genelindeki ofislerinde personele evden çalışmaları tavsiyesinde bulunmuştu ancak Twitter, Silikon Vadisi devleri arasında tüm çalışanlarına evden çalışma zorunluluğu getiren ilk şirket oldu.

Merkezi ABD'nin California eyaletinin San Francisco şehrinde olan şirketin dünya genelinde 4 bin 900 çalışanı bulunuyor.