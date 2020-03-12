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haber... Türkiye’de de görülen bir ülkede daha ortaya çıktı! Kabus büyüyor

kabusu giderek yayılıyor. 114’den fazla ülkede görülen virüsle ilgili bir haberi daha geldi. ’da da ilk korona virüsü vakası görüldü. Ülkeyi ziyarete gelen 3 İtalyan vatandaşına yapılan testler sonucunda taşıdığı tespit edildi. Son dakika olarak duyurulan haberin detayları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika haber... Türkiye’de de görülen corona virüsü bir ülkede daha ortaya çıktı! Kabus büyüyor

Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi… Virüs dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.

3 İTALYAN VATANDAŞINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Küba basınında çıkan haberlerde, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

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HASTALARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.

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Son dakika haber... Türkiye’de de görülen corona virüsü bir ülkede daha ortaya çıktı! Kabus büyüyor
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