Corona virüsü ile ilgili son dakika haberi… Virüs dünya genelinde etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak Küba'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakaları tespit edildi.

3 İTALYAN VATANDAŞINDA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Küba basınında çıkan haberlerde, Küba Sağlık Bakanlığı, başkent Havana'ya 9 Mart'ta turist olarak gelen 3 İtalya vatandaşının yapılan testler sonucunda Kovid-19 virüsü taşıdığını açıkladı.

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HASTALARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Virüsü taşıyanların temasta bulunduğu kişilerin belirlenip gözlem altına alındığı belirtilen açıklamada, hastaların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Latin Amerika'da, Kovid-19 kaynaklı bir kişinin öldüğü Arjantin'de virüsü taşıyan 21, Şili'de 23, Ekvador'da 17, Brezilya'da 52, Meksika'da 8, Peru'da 13, Kolombiya'da 9, Kosta Rika'da 22 ve Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay'da 5, Panama'da 8 kişi olduğu biliniyor.