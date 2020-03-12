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Son dakika: ’ta mevzilerine saldırı

'tan gelen son dakika bilgilere göre güçleri, ülkenin birçok kentinde İran’a yakın silahlı milis gruplara hava saldırısı düzenledi. İşte detaylar...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 06:53 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 06:53 ABONE OL
Son dakika: Irak’ta Haşdi Şabi mevzilerine saldırı

Irak'ta yerel medya tarafından servis edilen haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil, Kerbela, Salahaddin, Enbar ve diğer bazı kentlerde İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi birliklerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

HİZBULLAH DA HEDEF ALINDI

Irak Hizbullah grubu da saldırılarda hedef alındı.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin, Bağdat'ta Taci Askeri Üssü'ne yapılan füzeli saldırı sonrası, İran'a yakın silahlı gruplara yönelik intikam saldırısında bulunacağı iddia edilmişti.

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Son dakika: Irak’ta Haşdi Şabi mevzilerine saldırı
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