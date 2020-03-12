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: 'da kaynaklı can kaybı 429'a yükseldi!

haberi... 'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle 75 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 429'a, vaka sayısı ise 10 bin 75'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 13:58 ABONE OL
Son Dakika: İran'da coronavirüs kaynaklı can kaybı 429'a yükseldi!

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 429'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1075 artarak 10 bin 75'e ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 3 bin 276 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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Son Dakika: İran'da coronavirüs kaynaklı can kaybı 429'a yükseldi!
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