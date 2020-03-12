Son dakika haberi: NBA'de tüm maçlar corona virüs nedeniyle askıya alındı!

Son dakika haber: NBA'den yapılan yazılı açıklamada, Utah Jazz takımı oyuncularından birinde coronavirüs tespit edilmesinin ardından tüm maçların ikinci bir bildirime kadar iptal edildiği belirtildi.



İSMİ AÇIKLANMADI

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.



SAHADA DEĞİLDİ

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.





ABD'Lİ ÜNLÜ OYUNCU TOM HANKS VE EŞİ DE KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Amerikalı ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson da koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Hanks ve eşi Wilson, ABD'de virüsün görüldüğü ilk ünlüler oldu.



