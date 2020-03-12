Coronavirüse yakalandılar! Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüs yüzünden karantina altında tutulacak

Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre Yeşil Yol, Forrest Gump, Er Ryan'ı Kurtarmak, Kaptan Philipps, Yeşil Yok, Sully, Sıkıysa Yakala, Terminal ve Casuslar Köprüsü gibi filmlerin başrolllerinde rol alan Tom Hanks corona virüse yakalandı! Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Tom Hanks, Avustralya'da kendisi ve eşine yapılan testin pozitif çıktığını bir süre karantina altında kalacaklarını ifade etti.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM!

Bu sabah saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son verilere göre corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4.630 olarak paylaşıldı. Ölenlerin 3.056'sı Hubei'de, 827'si İtalya'da, 354'ü İran'da, 60'ı Güney Kore'de, 55'i İspanya'da, 48'i Fransa'da, 30'u Washington'da yaşıyordu.