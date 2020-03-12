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Coronavirüse yakalandılar! haberi: Ünlü oyuncu ve eşi yüzünden karantina altında tutulacak

Dünyada virüsle ilgili ölümler artarken haberleri de peş peşe geliyor. Dünyanın en ünlü aktörleri arasında yer alan ve eşi Rita Wilson; Avustralya'da corona virüse yakalandı! Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Tom Hanks, Covid-19 virüsünün kendilerine de bulaştığını yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını belirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 07:22 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 07:23 ABONE OL
Coronavirüse yakalandılar! Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüs yüzünden karantina altında tutulacak

Sabah saatlerinde gelen bilgisine göre Yeşil Yol, Forrest Gump, Er Ryan'ı Kurtarmak, Kaptan Philipps, Yeşil Yok, Sully, Sıkıysa Yakala, Terminal ve Casuslar Köprüsü gibi filmlerin başrolllerinde rol alan virüse yakalandı! Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Tom Hanks, Avustralya'da kendisi ve eşine yapılan testin pozitif çıktığını bir süre karantina altında kalacaklarını ifade etti.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM!

Bu sabah saatlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son verilere göre nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4.630 olarak paylaşıldı. Ölenlerin 3.056'sı Hubei'de, 827'si İtalya'da, 354'ü İran'da, 60'ı Güney Kore'de, 55'i İspanya'da, 48'i Fransa'da, 30'u Washington'da yaşıyordu.

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Coronavirüse yakalandılar! Son dakika haberi: Ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi koronavirüs yüzünden karantina altında tutulacak
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SON DAKİKA