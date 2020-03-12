SON DAKİKA! Ülke şoka girdi! Devlet Başkanı'na corona virüsü karantinası...

Coronavirüs dünyada tek gündem olmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan virüsün henüz bir aşısı ve terapisi bulunamadı. Coronavirüs hızla tüm ülkelere yayılırken, vaka sayısı 127 bin 750 oldu. Ölenlerin sayısı ise dünya genelinde 4 bin 717'ye ulaştı. Dünyadan korkutan haberler gelmeye devam ederken, birçok ünlü ismin, siyasetçinin ve sporcunun da karantina altına alındığı bildiriliyor. Ajanslar son olarak Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Dutarte'nin karantina altında olduğunu duyurdu. Son dakika haberi Filipinler'de büyük şok yarattı.

DEVLET BAŞKANI KARANTİNA ALTINDA

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Dutarte coronavirüs şüphesiyle test yaptırdı. Dutarte'nin testleri negatif çıktı. Ancak Dutarte testlere rağmen ülkesinin güvenliği için örnek bir davranışta bulunarak kendisini karantina altına aldığını duyurdu. Dutarte 14 gün boyunca dış dünya ile iletişimini koparacak.

ÜLKEDE YALNIZCA 49 VAKA VAR

Filipinler dünyada en az coronavirüs ölümü ve vakası görülen ülkeler arasında yer alıyor. Şu ana kadar 2 Filipinler vatandaşı hayatını kaybederken, 49 kişinin testleri pozitif çıktı. Ülkede coronavirüsün yayılmaması için seferberlik sürüyor.

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KARANTİNA ALTINA ALINAN ALINANA

Coronavirüs nedeniyle birçok ünlü isim karantina altına alındı. Karantina altına alınanlar arasında onlarca futbolcu, basketbolcu, siyasetçi ve sanatçı yer alıyor. İşte o isimlerden bazıları...

İspanya'da, Eşitlik Bakanı İrene Montero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktı.

Fars Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin corona virüse yakalandığı duyurdu.

NBA oyuncusu Rudy Gobert coronavirus için pozitif çıktı.

Ünlü Aktör Tom Hanks, kendisi ve karısının koronavirüs testinde pozitif çıktığını söyledi.

Koronavirüse yakalanan Juventus futbolcusu Daniele Rugani...

Gürcistan Tarım Bakan Yardımcısı İuri Nozadze'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle hayatını kaybetti.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Nadine Dorries, Coronavirüs hastalığına yakalandı.

Polonya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jaroslaw Mika, Coronavirüs'e yakalandı.

İtalya'da Kara Kuvvetleri Komutanı General Farina'da da koronavirüs çıktı

Norveç Savunma Bakanı, bünyesinde coronavirüs semptomlarını fark edince kendisini karantina altına aldı. Tüm toplatılarını da iptal etti.

Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin Coronavirüs nedeniyle Brüksel'deki evinde karantinaya alındığı açıklandı.

Fransa Kültür Bakanı, Franck Riester koronavirüs testinde pozitif çıktı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip Corona virüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip Corona virüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Olympiakos başkanı Evangelos Marinakis, yeni tip koronavirüs hastalığına yakalandığını açıkladı.

RODRİGO DUTERTE KİMDİR?

Çoğu dünya liderinin ağzına almayacağı lafları söylemesi ve kurulu düzene yönelik eleştirileri ile bilinen Filipinler Devlet Başkanı Duterte, Filipinlerin en uzun belediye başkanlığı yapan kişilerinden olmuş, uzun yıllar Filipin siyasetinde rol oynamıştır

21 Kasım 2015 tarihinde, Filipinler devlet başkanlığı görevi için 2016 seçim yarışmasında adaylığını ilan etti ve 16.601.997 oy toplayarak ezici bir zafer kazandı. Duterte, altı yıllık bir süre için, 30 Haziran 2016 tarihinde göreve başladı. ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) yani Güneydoğu Asya Uluslar Birliği'nin 2017 itibari ile başkanıdır.

500 MİLYON KİŞİNİN BAŞINDA

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği; 8 Ağustos 1967'de Vietnam Savaşı'ndan kaynaklanan komünist genişlemeye karşı olarak Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur arasında kurulan uluslararası bir örgüttür. 2005 yılında örgütün toplam gayri safi yurtiçi hasılası yaklaşık 884 milyar dolardır. Yılda %4'lük bir büyüme oranı yakalanmıştır. 2006'da GSYH 1,066 trilyona yükselmiştir.