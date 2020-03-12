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'da Kovid-19 vaka sayısı 45'e yükseldi

resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, 4 bin kişiye yapılan incelemeler sonucu virüs tespit edilen kişi sayısının 45'e yükseldiğini açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 18:47 ABONE OL
Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tokalaşmama ve 50'nin üzerinde katılımın olduğu davetler düzenlememe çağrısında bulunuldu.

Virüsle mücadele kapsamında, Suudi Arabistanlılar ile ülkede ikamet edenlerin AB üyesi ülkeler, İsviçre, Hindistan, Pakistan, Sri Lanka, Filipinler, Sudan, Etiyopya, Güney Sudan, Eritre, Kenya, Cibuti ve Somali'ye yapacağı seyahatler askıya alınmıştı.

Yine bu kapsamda sinema salonlarındaki film gösterimlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısını 21 olarak açıklamıştı.

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Suudi Arabistan'da Kovid-19 vaka sayısı 45'e yükseldi
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