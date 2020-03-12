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Son dakika haberi: Coronavirüs ilk olarak 'de ortaya çıkmıştı! Coronavirüs vaka sayısı azalıyor...

Dünya genelinde coronavirüs hızla yayılırken 'den gelen son dakika habere göre; Çin'de corona virüsü vakaları azalıyor.Ayrıca İlk olarak coronavirüsün ortaya çıktığı yer 'da hayat normale dönüyor. Ocak ayından bu yana karantinaya alınan Wuhan'da , ticari faaliyetler yeniden başladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 12.3.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 10:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Coronavirüs ilk olarak Çin'de ortaya çıkmıştı! Coronavirüs vaka sayısı azalıyor...

Korona virüsü salgınının başladığı şehir olan Wuhan'da ticari faaliyetler yeniden başladı. Dünya geneline yayılmaya devam eden Korona virüsü salgının başladığı yer olarak kabul edilen Çin'in Wuhan kentinde hayat normale dönüyor. Ocak ayından bu yana karantina altına alınan şehirde, ticari faaliyetler yeniden başladı.

Japon otomobil üreticisi Honda'dan yapılan açıklamada, bazı personelinin Wuhan fabrikasında çalışmaya başladığı duyuruldu. Honda yetkilileri ayrıca Çarşamba gününden itibaren "küçük çapta" üretime başladıklarını belirtti. Başka bir Japon otomobil üreticisi Nissan'dan yapılan açıklamada da, Hubei eyaletindeki Xiangyang tesisinde ve komşu Henan eyaletindeki Zhengzhou tesisinde bu hafta faaliyetlerini yeniden başlatmak için hazırlıkların devam ettiğini açıkladı.

VAKA SAYISI AZALIYOR

Öte yandan ülke genelinde günlük tespit edilen vak'a sayıları azalmaya devam ediyor.

Çin'de korona virüsü vak'a sayıları azalmaya devam ederken, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 169'a yükseldi.

Çin'de korona virüsü vak'aları azalmaya devam ediyor. Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, ana karada toplam 15 yeni vak'anın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam vak'a sayısının 80 bin 796'ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada yeni vak'alardan 8'inin salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde görüldüğü belirtildi. Diğer vak'alardan 6'sının ise Çin'e yurt dışından geldiği, bu türdeki vak'aların toplam sayısının 85'e yükseldiği aktarıldı. Çin'e yurt dışından gelen vak'aların ise 46'sının İran, 27'sinin İtalya ve 5'inin İspanya kaynaklı olduğu bilgisi verildi. Ülkede korona virüsü nedeniyle 11 kişi daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 169'a ulaştı.

Öte yandan Güney Kore'de günlük kaydedilen vak'a sayısındaki düşüş devam etti. Resmî haber ajansı Yonhap'ın haberinde, ülkede dün 114 yeni vak'a tespit edildiği, toplam vak'a sayısının 7 bin 869'a yükseldiği belirtildi. Ülkede korona kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66'ya ulaştı.

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Son dakika haberi: Coronavirüs ilk olarak Çin'de ortaya çıkmıştı! Coronavirüs vaka sayısı azalıyor...
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