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Ajanslar vakasını kodu ile duyurdu! Bir ülkede daha coronavirüs görüldü...

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Virüsün sıçramadığı ülke neredeyse kalmazken, bugün Gabon'dan da bir coronavirüs haberi geldi. Afrika Kıtası'nda yer alan Gabon'da bugüne kadar hiç coronavirüs görülmemişti. Ülkede bir kişinin testi pozitif çıkarken, tedavisine süratle başlandı. Daha önce Afrika kıtasında Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta coronavirüs vakaları görülmüştü. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:38 ABONE OL
Ajanslar coronavirüs vakasını son dakika kodu ile duyurdu! Bir ülkede daha coronavirüs görüldü...

Afrika ülkesi Gabon'da ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bordeaux kentinden 8 Mart'ta gelen 27 yaşındaki Gabon vatandaşında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Miyakou, hastanın karantinaya alınarak tedavisine başlandığını ifade etti. Öte yandan ülkede, 30 kişinin de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulduğu belirtiliyor.

AFRİKA KITASINDA KORONAVİRÜS SALGINI

Afrika kıtasında Gabon'un yanı sıra, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas'ta da Kovid-19 vakaları görüldü.

Kıtadaki toplam 135 koronavirüs vakasının 3'ü ölümle sonuçlandı.

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Ajanslar coronavirüs vakasını son dakika kodu ile duyurdu! Bir ülkede daha coronavirüs görüldü...
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