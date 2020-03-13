Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü ile mücadele kapsamında ülkeler bir dizi tedbirler almaya devam ediyor. Virüsün ilacının halen bulunmamış olması insanlardaki tedirginliği artırırken şu ana kadar ölenlerin sayısı 4 bin 720 oldu. Avrupa'da ise en çok ölümlü vakanın yaşandığı ülke İtalya oldu.

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İTALYA CUMHURBAŞKANI'NDAN AB'YE SON DAKİKA ÇAĞRISI

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın AB'den beklentilerine değindi.

İtalya'nın zor bir durumdan geçtiğini vurgulayan Mattarella, "İtalya'nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen AB'nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak, en azından ortak çıkar çerçevesinde, dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın açıklamasının, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın, İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri faizini düşürmesinin ECB'nin görevi olmadığını söylemesinin ardından geldiğine işaret edildi.