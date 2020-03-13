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Ajanslar olarak geçti: 'dan 'ne corona virüs çağrısı: Yardım edin

ile ilgili dünyadan haberleri geliyor. Avrupa'da en fazla ölümlü vakanın yaşandığı 'da kırmızı alarm verildi. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'yı bulurken, hastalığın bulaştığı toplam kişi sayısı ise 15 bin 113'e ulaştı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella 'ne çağrıda bulundu ve zor durumda olan ülkesine yardım etmesi gerektiğini vurguladı.

Giriş Tarihi: 13.3.2020 08:22 ABONE OL
Ajanslar SON DAKİKA olarak geçti: İtalya'dan Avrupa Birliği'ne corona virüs çağrısı: Yardım edin

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan ile mücadele kapsamında ülkeler bir dizi tedbirler almaya devam ediyor. Virüsün ilacının halen bulunmamış olması insanlardaki tedirginliği artırırken şu ana kadar ölenlerin sayısı 4 bin 720 oldu. Avrupa'da ise en çok ölümlü vakanın yaşandığı ülke oldu.

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İTALYA CUMHURBAŞKANI'NDAN AB'YE SON DAKİKA ÇAĞRISI

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, yaptığı yazılı açıklamada, İtalya'nın AB'den beklentilerine değindi.

İtalya'nın zor bir durumdan geçtiğini vurgulayan Mattarella, "İtalya'nın koronavirüsün yayılmasına karşı olan deneyimi muhtemelen AB'nin tüm ülkeleri için yararlı olacaktır. Bu nedenle, haklı olarak, en azından ortak çıkar çerçevesinde, dayanışma girişimlerinin engellenmemesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalyan Rainews24'ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın açıklamasının, Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde'ın, İtalya'nın 10 yıllık devlet tahvilleri faizini düşürmesinin ECB'nin görevi olmadığını söylemesinin ardından geldiğine işaret edildi.

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Ajanslar SON DAKİKA olarak geçti: İtalya'dan Avrupa Birliği'ne corona virüs çağrısı: Yardım edin
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