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Corona virüsü karantinasındaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi

sebebiyle karantinada bulunan 'nın kentinde yaşayanlar, balkonlara çıkıp birlikte ritim tutarak 'pes etmeyin' diye bağırdı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 17:59 ABONE OL
Corona virüsü karantinasındaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi

Napoli ve çevresinde koronavirüs sebebiyle evlerinden çıkmayan İtalyanlar, balkonlardan karşılıklı şarkı söyledi. Futbol maçlarında söyledikleri şarkıyı karantina günlerine uyarlayan Napoli halkı, 'Evde kalacağız. İnsanlar asla pes etmeyecek, hadi Napoli'ye gel' diyerek ritim tuttu.

Öte yandan İtalyan hükümeti koronavirüs (Covid-19) sebebiyle çok sıkı tedbirler uyguluyor. Halkın sadece yiyecek alışverişi ve iş sebebiyle sokağa çıkmasına izin veriliyor. İtalya'da koronavirüs vaka sayısı Çin'den sonra gelerek 15 bin 113'e ulaştı. Koronavirüs sebebiyle ölümler ise 1016 oldu.

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Corona virüsü karantinasındaki İtalyanlar balkonlardan şarkı söyledi
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