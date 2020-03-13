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Dünya bu haberini konuşuyor! Corona virüs çadırından skandal görüntüler büyük yankı uyandırdı!

Tüm dünyaya yayılan ve etkisini sürdürmeye devam eden corona virüsü ile ilgili haberleri gelmeye devam ederken dünya basınında yer alan görüntüler ortaya çıktı. Amerikan medyasına konuşan Sacramento'daki 41 yaşındaki bir hemşire yaklaşık beş saat bekledikten sonra corona virüs testine pis bir çadırda girdiğini söyledi. 6 gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmadığını belirten hemşire çadırdan görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken çadırdan gelen görüntüler "skandal çadırı" olarak adlandırıldı. Bir plastik sandalyeye oturduğunu dile getiren hemşire, skandal çadırı "Çöp kovası, tıbbi atık kovası, aydınlatma yoktu" sözleriyle anlattı. İşte corona virüsü çadırından son dakika görüntüler!

Giriş Tarihi: 13.3.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 15:44 ABONE OL
Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüs çadırından skandal görüntüler büyük yankı uyandırdı!

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Amerikan basınına konuşan 41 yaşındaki hemşire corona virüs testine pis bir çadırda girdiğini söyledi. Aradan 6 gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmadığını belirten hemşire, çadırdan görüntüleri de sosyal medyasından paylaştı. Başka bir hemşire ise corona virüs belirtileri göstermesine rağmen test sonuçlarının bir haftadır kendisine bildirilmediğini söyledi. Hemşirenin baktığı üç hastanın ise corona virüsten yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Vakaların corona virüs çadırı ile ilgili söyledikleri ise tüyler ürpertti.

İşte son dakika haberinin detayları!

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Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüs çadırından skandal görüntüler büyük yankı uyandırdı!
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