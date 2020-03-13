Dünya bu son dakika haberini konuşuyor! Corona virüs çadırından skandal görüntüler büyük yankı uyandırdı!

Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Son olarak Amerikan basınına konuşan 41 yaşındaki hemşire corona virüs testine pis bir çadırda girdiğini söyledi. Aradan 6 gün geçmesine rağmen sonuçların açıklanmadığını belirten hemşire, çadırdan görüntüleri de sosyal medyasından paylaştı. Başka bir hemşire ise corona virüs belirtileri göstermesine rağmen test sonuçlarının bir haftadır kendisine bildirilmediğini söyledi. Hemşirenin baktığı üç hastanın ise corona virüsten yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Vakaların corona virüs çadırı ile ilgili söyledikleri ise tüyler ürpertti.

İşte son dakika haberinin detayları!