SON DAKİKA CORONAVİRÜS: Dünyayı umutlandıran fotoğraf! 100 yaşında corona virüsü yendi, ilk kez paylaşıldı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının arıdndan kontrol edilemeden dünya geneline yayılan coronavirüsü salgınına ilişkin son dakika haberleri peşi sıra geliyor. Her geçen gün ile beraber ölüm ve vaka sayıları artıyor. 12 Mart itibarı ile Covid-19 salgınında son durum bilgileri de teyit edildi. Buna göre, dünya genelinde 126 bin 136 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. En çok vaka sayısı, salgının merkez üssü Çin'de görüldü. Ülkede, 80 bin 756 kişide virüs belirlenirken İtalya'da 12 bin 462, İran'da 9 bin ve Güney Kore'de 7 bin 755 kişide yeni tip corona virüsü vakası doğrulandı. Coronavirüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 630 kişiye ulaştı. En çok ölüm Çin'in ardından İtalya, İran, Güney Kore, İspanya ve Fransa'da yaşandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dün yaptığı açıklamada yeni tip coronavirüsün (Covid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu.

DÜNYAYI UMUTLANDIRAN CORONA VİRÜSÜ FOTOĞRAFI!

Salgının merkez noktası Çin'de ise bir son dakika gelişme yaşandı! Çin devlet ajansı tarafından dünyaya servis edilen fotoğraflar, corona virüs ile mücadele bir ilk olarak kayıtlara geçti!

İşte, coronavirüs salgınında son durum...