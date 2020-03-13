Corona virüsü son dakika haberleri | Dehşete düşüren uydu görüntüleri! İran'da coronavirüsten ölenleri toplu mezarlara gömüyorlar

Dünya, corona virüsü salgını ile baş etmeye çalışırken çeşitli ülkelerden son dakika haberleri gelmeye de devam ediyor. Salgının merkez üssü olan Çin'in ardından coronavirüsünün en çok etkilediği ülkelerden birisi İran oldu. Ülkede kontrol edilemeyen salgının boyutları öylesine büyüdü ki, toplam vaka sayısı 11 bin 364'e çıktı. Sadece son 24 saatte 1289 kişide yeni tip koronavirüsü tespit edildi. Ölüm sayısı da artarak 514 kişiye ulaştı. Birçok İranlı politikacıda da görülen yeni tip corona virüse yönelik alarm seviyesi en üst düzeye çıkartıldı. Bu noktada, İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

New York Times tarafından bugün yayınlanan uydu görüntüleri, dünya basınında en çok öne çıkan son dakika haberleri arasında yer aldı. Ülkenin kutsal kenti Kum'u gösteren söz konusu uydu fotoğrafları, geçtiğimiz Ekim ayı ile Mart ayındaki farkı gözler önüne çıkartıyor.