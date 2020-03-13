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Corona virüsü son dakika haberleri | Dehşete düşüren uydu görüntüleri! 'da coronavirüsten ölenleri toplu mezarlara gömüyorlar

Dünyayı kasıp kavuran yeni tip coronavirüsü hakkında dünyanın her yerinden son dakika haberleri peş peşe geliyor. Çin'in ardından corona virüsten en çok etkilenen ülkelerden birisi de oldu. İran'da 11 bin 364 kişide Covid-19 tespit edilirken 514 kişi hayatını kaybetti. Sadece son 24 saatte 1289 kişide yeni tip koronavirüsü tespit edilirken 85 kişi hayata gözlerini yumdu. İran Genelkurmay Başkanlığı ise koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı. Öte yandan, Kum kentinden uydu görüntüleri adeta kan dondurdu. Çekilen uydu görüntüleri, iki ayrı mezarda Ekim ve Mart ayları arasındaki farkı ortaya koydu. İşte, corona virüsü son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 16:11 ABONE OL
Corona virüsü son dakika haberleri | Dehşete düşüren uydu görüntüleri! İran'da coronavirüsten ölenleri toplu mezarlara gömüyorlar

Dünya, corona virüsü salgını ile baş etmeye çalışırken çeşitli ülkelerden son dakika haberleri gelmeye de devam ediyor. Salgının merkez üssü olan Çin'in ardından coronavirüsünün en çok etkilediği ülkelerden birisi oldu. Ülkede kontrol edilemeyen salgının boyutları öylesine büyüdü ki, toplam vaka sayısı 11 bin 364'e çıktı. Sadece son 24 saatte 1289 kişide yeni tip koronavirüsü tespit edildi. Ölüm sayısı da artarak 514 kişiye ulaştı. Birçok İranlı politikacıda da görülen yeni tip corona virüse yönelik alarm seviyesi en üst düzeye çıkartıldı. Bu noktada, İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER

New York Times tarafından bugün yayınlanan uydu görüntüleri, dünya basınında en çok öne çıkan son dakika haberleri arasında yer aldı. Ülkenin kutsal kenti Kum'u gösteren söz konusu uydu fotoğrafları, geçtiğimiz Ekim ayı ile Mart ayındaki farkı gözler önüne çıkartıyor.

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Corona virüsü son dakika haberleri | Dehşete düşüren uydu görüntüleri! İran'da coronavirüsten ölenleri toplu mezarlara gömüyorlar
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