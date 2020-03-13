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haberi: Bir ülkede daha koronavirüsten ölüm...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ile ilgili bir haberi de Ukrayna'dan geldi! Ukrayna'da testleri pozitif çıkan bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin 71 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 17:02 ABONE OL
Coronavirüs son dakika haberi: Bir ülkede daha koronavirüsten ölüm...

Ukrayna'da, 71 yaşındaki bir kadın hasta koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ukrayna'da koronavirüs nedeniyle ilk kez bir kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı Basın Servisi, Jitomir iline bağlı Radomiş kasabasında tedavi görev 71 yaşındaki kadın hastanın koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hayatını kaybeden kişinin, 1 Mart tarihinde Polonya'dan Ukrayna'nın Lviv, ardından Jitomir kentine geldiği ve 12 Mart tarihinde koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Hastalığının ilk belirlileri 3 Mart'ta ortaya çıkan yaşlı kadının, erken evrede sağlık kuruluşuna başvurmamasının durumunun ağırlaşmasında etkisi olduğu kaydedildi.

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Coronavirüs son dakika haberi: Bir ülkede daha koronavirüsten ölüm...
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