Dünya alarmda

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde hızla yayılıyor. Vaka sayısı 129 bini geçti, ölü sayısı ise 4 bin 749'a ulaştı. Bu gelişmeler yaşanırken, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim olan Zhong Nanshan salgının haziran ayında bitmesini beklediklerini söyledi. Çin'den sonra en çok ölümün yaşandığı ülke İtalya. Ülkede ölenleri sayısında bir günde 189 kişi artarak, 1016'ya yükseldi. Mevcut vaka sayısı 12 bin 839 olarak açıklandı. Can kayıplarında İtalya'nın ardından gelen İran'da ise ölü sayısı 429. Salgın nedeniyle son 24 saatte 75 kişi yaşamını yitirdi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı ve eski Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti de yeni tip koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. ABD'nin Washington Post gazetesi, İran'ın Kum kentinde salgında ölenlerin toplu mezarlarına ait olduğunu iddia ettiği uydu görüntüleri yayımladı. Azerbaycan, Cezayir, Yunanistan, Polonya ve Avusturya'da dün ilk ölümler yaşandı. Ölü sayısının 84'e yükseldiği İspanya'da, Eşitlik Bakanı Irene Montero'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Montero ve birlikte yaşadığı Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias karantinaya alındı. Fransa'da ölü sayısı 61'e, vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke genelindeki tüm kreş, okul, lise ve üniversitelerin pazartesi gününden itibaren kapatılacağını açıkladı. DIŞ HABERLER

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