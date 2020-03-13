Corona virüsü kabusu giderek yayılıyor. Son olarak Avrupa'da çok sayıda ölümle sonuçlanan vaka ile karşılaşıldı. İspanya'da ölü sayısı 1016'ya ulaşırken İspanya'da ise bu rakam 84'e çıktı. Almanya, Fransa, İngiltere de çeşitli önlemler aldı. Bazı ülkeler ise olağanüstü Hal ilan etti. ABD'nin başkenti Washington, İtalya, Macaristan ve Slovakya'da OHAL ilan edildi.

"SEVDİKLERİNİZİ ZAMANINDA ÖNCE KAYBEDECEKSİNİZ"



İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün yaptığı açıklamada herkesi ürküten ifadeler kullandı. ''Bu bir nesil için en kötü krizdir. Bazı insanlar bunu mevsimsel griple karşılaştırıyor ama ne yazık ki bu doğru değil." diyen Johnson, "Bu hastalık Koronavirüs bilinenden çok daha tehlikeli ve daha da yayılacak. Çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek'' diye belirtti.

İNGİLTERE BU AÇIKLAMAYI KONUŞUYOR

İngiltere Başbakanı Johnson'ın corona virüsü ile ilgili yaptığı açıklamalar İngiliz medyasına da yansıdı. Tüm gazeteler Johnson'un ürküten ifadelerini manşetten tam sayfa verdi.

İspanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 968 olarak açıklandı.

Vaka sayısının bin 966 olduğu Almanya'da, 67 yaşındaki bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece, ülkede Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Hırvatistan'daki vaka sayısı 19'a yükselirken, Başbakan Andrej Plenkovic 100 ve üzeri kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.

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Dün ilk ölüm vakasının görüldüğü Arnavutluk'ta Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada vaka sayısının 23'e çıktığı belirtildi.

Kuzey Makedonya'daki vaka sayısı dün gece 2 artarak 9'a çıktı. Vaka sayısının 57 olduğu Slovenya'da ise Başbakan Marjan Sarec'in talimatıyla eğitime ara verildi.

ABD'de teyid edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 1504'e, ölü sayısının da 39'a ulaştığı belirtildi.

Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.