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’nden ile ilgili korkutan açıklaması geldi! Virüsün merkez üssü…

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünya için büyük tehdit oluşturan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 20:38 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 20:41 ABONE OL
Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika açıklaması geldi! Virüsün merkez üssü…

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan koronavirüsü özellikle Avrupa'da etkisini yoğun bir şekilde hissettirmeye devam ediyor. Son olarak bugün gelen habere göre virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da 250 kişi hayatını kaybetti. Avrupa'da virüs kontrol edilemez bir hale gelirken, rakamların Çin'i çok rahat bir şekilde geçeceği ön görülüyor. Bu çıkarımı doğrulayan açıklama ise 'nden geldi. DSÖ yaptığı açıklamada Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini belirtti.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN KORKUTAN AÇIKLAMA! VİRÜS'ÜN MERKEZ ÜSSÜ AVRUPA OLDU!

DSÖ, Avrupa'nın Corona virüsü salgının merkezi haline geldiğini duyurdu. Basın toplantısında konuşan DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, durumun trajik bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Dr. Tedros, Birleşmiş Milletler'in dayanışma planı başlattığını da ifade etti.

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Dünya Sağlık Örgütü’nden corona virüsü ile ilgili korkutan son dakika açıklaması geldi! Virüsün merkez üssü…
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