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Fanatik Yahudilerden ’ya baskın

Giriş Tarihi: 13.3.2020 ABONE OL
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın
İsrail polisinin eşlik ettiği 50'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisi korumasındaki 52 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan Fas Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti. Fanatik Yahudiler, zaman zaman bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.
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Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın
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