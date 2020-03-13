Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa’ya baskın

BUGÜN NELER OLDU

İsrail polisinin eşlik ettiği 50'den fazla fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail polisi korumasındaki 52 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan Fas Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti. Fanatik Yahudiler, zaman zaman bu tür baskınlar düzenliyor ve bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.