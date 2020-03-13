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ve 'da vakaları artıyor

Yeni tip (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 'ta 7'ye, 'da 77'ye yükseldi. Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta İspanya'dan Kazablanka'ya gelen 39 yaşında bir kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 15:58 ABONE OL
Fas ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Fas'ta 7'ye, Lübnan'da 77'ye yükseldi. Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 Mart'ta İspanya'dan Kazablanka'ya gelen 39 yaşında bir kişide koronavirüse rastlandığı belirtildi.

Hastanın Kazablanka'da bir hastanede karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, ülke genelindeki vaka sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Fas'ta 10 Mart'ta 89 yaşındaki bir kadın koronavirüsten hayatını kaybetmişti.

LÜBNAN'DA VAKA SAYISI 77

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede 4 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve virüse yakalananların sayısının 77'ye çıktığını duyurdu.

Lübnan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Fas ve Lübnan'da koronavirüs vakaları artıyor
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