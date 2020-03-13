Fransa'da kimya fabrikasında patlama ve yangın

Fransa'nın Rouen kentinin yakınlarındaki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Yerel polisten yapılan açıklamada, Rouen'ın yakınlarındaki Grand-Couronne kasabında bulunan kimya fabrikasında patlama yaşandığı belirtildi.

Ardından yangın çıktığı kaydedilen açıklamada, çalışanların fabrikadan tahliye edildiği, olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı bildirildi.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Yetkililer, olayda can kaybı olmadığı ve yaralı bulunmadığını söyledi. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.