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'da corona virüsten bir günde 85 kişi hayatını kaybetti! Sokak ve caddeler boşaltılacak!

Corona virüs salgınından 'den sonraen çok etkilenen ülkelerden biri de . İran'da 10 binin üzerinde coronavirüs vakası bulunuyor. Bugün gelen son dakika habere göre; İran'da bir günde 85 kişi coronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti. İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 14:16 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 14:33 ABONE OL
İran'da corona virüsten bir günde 85 kişi hayatını kaybetti! Sokak ve caddeler boşaltılacak!

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 85 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 514'e, hastalığa yakalanan kişi sayısı ise 11 bin 364'e yükseldi.

İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte, 1289 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 11 bin 364'e çıktığını bildirdi.

İyileşerek hastanelerden taburcu edilenlerin sayısı 3 bin 529 kişi olduğu ifade edildi.

SOKAK VE CADDELERİ BOŞALTACAKLARINI AÇIKLADI

İran Genelkurmay Başkanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında satış yerleri, sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

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İran'da corona virüsten bir günde 85 kişi hayatını kaybetti! Sokak ve caddeler boşaltılacak!
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