Kerkük’te DEAŞ operasyon: 22 ölü

BUGÜN NELER OLDU

KERKÜK Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, Kerkük'ün güneyindeki operasyonlarda 22 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü belirtti. Operasyonların özellikle kentin güneyindeki kırsal ve tepelik bölgelerde devam ettiğini aktaran Harbiye, baskınlarda 46 DEAŞ mensubunun yakalandığını ifade etti. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.