Misilleme darbesi

Irak'ta DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu kuvvetlerinin konuşlu olduğu, Bağdat'ın kuzeyindeki Taci Üssü'ne önceki akşam roketli saldırı düzenlendi. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon saldırıda 2 Amerikalı ve 1 İngiliz askerin öldüğünü, 12 askerin yaralandığını kaydetti. Üsse 18 adet 107mm katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Taci Kampı'nın birkaç mil ötesinde roketlerin fırlatıldığı kamyoneti bulduğu bildirildi. Bu saldırının ardından, ABD, Suriye'de İran hedeflerini vurdu.ABD üssünün saldırıya uğramasının ardından, Suriye'de İran Devrim Muhafızları ve emirlerindeki yabancı terörist grupların barındığı noktalara ait 3 askeri noktayı hedef aldı, üst düzey sözde 2 komutan dahil, 25 terörist öldürüldü. Çarşamba gecesi düzenlenen hava saldırılarında ölenler arasında Iraklı Haydarıyyun grubunun sözde komutanlarından Visam Tufeyli ile Pakistanlı teröristlerin yer aldığı Zeynebbiyun grubunun sözde komutanlarından Ali Zehbenderin de yer aldığı kaydedildi.TÜRKIYE, Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu ve NATO personelinin bulunduğu üsse yönelik saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ta DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu ve NATO Irak Misyonu personelinin bulunduğu Taci Üssü'ne yönelik 11 Mart akşam saatlerinde düzenlenen ve ölüm ile yaralanmalara yol açan roketli saldırıyı kınıyoruz" denildi.

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