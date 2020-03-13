Rasulayn’ın çehresi çalışmalarla tamamen değiştirildi

ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesi, yapılan çalışmalarla bölge halkının huzurla yaşadığı yer haline geldi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. Terör örgütü YPG/PKK'nın kaçarken tahrip ederek kullanılmaz hale getirdiği 10 binanın yıkım işlemleri gerçekleştirilirken, kamu kuruluşlarında başlayan tadilat çalışmaları da sürüyor. Terör örgütlerinin işgali ve baskısı nedeniyle Barış Pınarı Harekatı öncesi adeta hayalet kente dönen Rasulayn'daki hastanede, SUDKOM'un çalışmaları sonucu yeniden bölge halkına tam teşekküllü sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Kadın doğum, çocuk hastalıkları, dahiliye, ortopedi, diş, genel cerrahi gibi alanlarda yeniden hizmet vermeye başlayan hastanenin, modernize edilen ameliyathanesinde ise günde ortalama 10 operasyon gerçekleştiriliyor.