Son dakika! Almanya'dan flaş coronavirüs kararı! Okullar tatil edildi...

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle eğitime 35 gün ara verildi. Bölgede virüs nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirmişti.

Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Essen ve Dortmund gibi kentlerinin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Amin Laschert, düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsün yayılması konusunda alınan önlemler kapsamında, eğitim ve öğretime 16 Mart-19 Nisan arasında ara verildiğini açıkladı. Öte yandan Kuzey Ren-Vestfalya'dak kentlerde, konser, tiyatro, sinema ve benzeri çok sayıda etkinlik iptal edildi.

Almanya'da koronavirüs teşhisi konulan vaka sayısı 3 bin 174'e yükselirken; ölü sayısı da 7'ye çıktı.

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