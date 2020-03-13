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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Apple'dan bomba coronavirüs kararı! Geri dönüyor...

: 'dan bomba kararı! Geri dönüyor...

haberi... salgını nedeniyle 'den birçok dev şirket çekilmişti. Çekilen şirketler arasında dünya devi teknoloji üreticisi da yer alıyordu. Apple, Wuhan'da patlak veren coronavirüs salgını sonrası 42 şubesini kapatma kararı almıştı. Bugün Apple'dan dikkat çeken bir karar geldi. ABD'li teknoloji devi kapattığı 42 şubeyi yeniden açacak. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 14:01 ABONE OL
Son dakika: Apple'dan bomba coronavirüs kararı! Geri dönüyor...

ABD'li teknoloji devi Apple, coronavirüs salgını sonrası Çin'deki 42 şubesini kapatma kararı almıştı. Birçok dev şirket gibi virüsün merkezinden çıkan Apple bugün flaş bir karar aldığını duyurdu. Apple, son günlerde virüs belirtisinin azaldığı ve birçok umut veren haberin geldiği Çin'e geri dönüyor. Apple, 42 şubesini yeniden açacak.

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SATIŞLARI YARIM MİLYON DÜŞTÜ

Apple, corona virüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı.

Mağazaların kapalı olmasının da etkisi ile Apple, Şubat ayında Çin'den yarım milyondan daha az iPhone sattı.

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Son dakika: Apple'dan bomba coronavirüs kararı! Geri dönüyor...
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