Son dakika: Apple'dan bomba coronavirüs kararı! Geri dönüyor...

ABD'li teknoloji devi Apple, coronavirüs salgını sonrası Çin'deki 42 şubesini kapatma kararı almıştı. Birçok dev şirket gibi virüsün merkezinden çıkan Apple bugün flaş bir karar aldığını duyurdu. Apple, son günlerde virüs belirtisinin azaldığı ve birçok umut veren haberin geldiği Çin'e geri dönüyor. Apple, 42 şubesini yeniden açacak.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA: ÇİN'İN GİZLEDİĞİ BÜYÜK SIR ORTAYA ÇIKTI! CORONAVİRÜS HAKKINDA BU GELİŞME DÜNYAYI SARSTI

SATIŞLARI YARIM MİLYON DÜŞTÜ

Apple, corona virüs salgını nedeniyle Çin'deki mağazalarını bir aydan uzun süre önce kapatmıştı.

Mağazaların kapalı olmasının da etkisi ile Apple, Şubat ayında Çin'den yarım milyondan daha az iPhone sattı.