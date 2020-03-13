Son dakika: Bulgaristan coronavirüs nedeniyle OHAL ilan etti!

Bulgaristan'da korona virüs vak'a sayısının hızla artması üzerine Bakanlar Kurulu, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesini istemişti. Parlamentoda yapılan oylamadan Olağanüstü Hal kararı çıktı. Ülkede 13 Nisan tarihine kadar OHAL ilan edildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

Dün gece Başbakan Boyko Borisov başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu ve Ulusal Kriz Merkezi üyeleri yaklaşık 3 saatlik toplantının ardından parlamentoya ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesi için teklif götürülmesini kararlaştırdı.

Bulgaristan'da korona virüs teşhisi konulan vak'a sayısı 23'e, 1 kişinin hayatını kaybetmesi ve yüzlerce vatandaşın da testlere alınmaya devam edilmesi üzerine Başbakan Boyko Borisov, devlet kurumlarınca alınacak önlemleri görüşmek için bakanları acil toplantıya çağırdı. Toplantının ardından, olağanüstü halin tüm eğitim kurumlarının ve vatandaşların toplandığı diğer kurumların kapatılmasına imkan sağlayacağını belirten Borisov, parlamentoda grubu bulunan tüm siyasi partilerin olağanüstü hali destekleyeceklerini umduğunu kaydetti.

Parlamentoda yapılan oylamadan Olağanüstü Hal kararı çıktı. Ülkede 13 Nisan tarihine kadar OHAL ilan edildi.