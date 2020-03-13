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Son dakika: Corona virüs ile ilgili kan donduran gelişme! Ateşi çıkan infaz ediliyor...

Son dakika gelen koronavirüs ile ilgili haberlere göre 'de ’la üst düzey insan-milis trafiğinin yaşandığı rejim bölgelerinde çok sayıda insanın Kovid-19 nedeniyle öldüğü belirtiliyor. Bazı yerel kaynaklar ise Esad’ın coronavirüsle mücadelede korkunç yöntemler benimsediğini iddia ediyor. İşte son dakika bilgilerinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:12 ABONE OL
Son dakika: Corona virüs ile ilgili kan donduran gelişme! Ateşi çıkan infaz ediliyor...
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Tartus, Lazkiye, Şam ve Humus'ta toplam 62 koranavirüs vakası olduğu bilgisini verdi ancak gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğu dile getiriliyor.

ESED'DEN YİNE KORKUNÇ YÖNTEMLER

Abdurrahman, virüs bulaşanların İran ile Irak'tan gelen milis ve ziyaretçilerle temas kuran insanlar olduğunu ancak vakaların rejim tarafından gizlendiğini ifade etti. Bazı yerel kaynaklar ise Esed'in koronavirüsle mücadelede korkunç yöntemler benimsediğini iddia ediyor.



AŞIRI DOZDA ANESTEZİ İLE ÖLDÜRÜLÜYOR

Buna göre rejim, Şam'daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastaları 'karantina imkanı bulunmadığı için' aşırı dozda anestezi vererek öldürüyor. Aynı kaynaklar, yaralı olarak hastaneye getirilen bir İranlı milisten virüs kapmış iki hemşirenin de benzer yöntemle katledildiğini ileri sürdü. Yeni Şafak'ın haberine göre bölge kaynakları, İranlı milislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Deyrizor bölgesinde de koronavirüs belirtileri taşıyan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade ediyor.

TAZİYE MERASİMLERİ YASAKLANDI

Tıbbi altyapı olmaması nedeniyle kesin tanı konulamadığı için ölüm raporlarına 'akciğer iltihabı' ve 'böbrek yetmezliği' gibi teşhis notları düşülüyor. Ayrıca bölgede hayatını kaybedenlere yönelik taziye merasimleri de yasaklandı. Öte yandan Suriye'den Pakistan'a giden 6 kişide koronavirüse rastlanması dikkat çekti.

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Son dakika: Corona virüs ile ilgili kan donduran gelişme! Ateşi çıkan infaz ediliyor...
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