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Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: Corona virüsü kabusu büyüyor! Dünya diken üstünde! ABD'den bir OHAL kararı daha...

haberi: kabusu büyüyor! Dünya diken üstünde! 'den bir kararı daha...

Coronavirüsü nedeniyle 'de bir eyalet daha acil durum ilan etti. Ülkenin başkenti Washington DC'de ilan edilmesinin ardından Maryland ve Virginia'da da acil duruma geçildi. İtalya, Macaristan ve Slovakya'da da olağanüstü hal ilan edilmişti. Amerika Diyanet Merkezinde yer alan camideki cuma namazları ikinci bir duyuruya kadar iptal edildi. Bazı eyaletlerde seyahat etmek yasaklandı ve okullar tatil edildi. gelişmesinin detayları şu şekilde...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 08:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsü kabusu büyüyor! Dünya diken üstünde! ABD'den bir OHAL kararı daha...

Corona virüsünde gelişmeleri peş peşe geliyor. 'de teyid edilen yeni tip coronavirüs vakasının 1504'e, ölü sayısının da 39'a ulaştığı belirtildi. Ölümlü vakaların artmasının ardından ABD bazı eyaletlerde olağanüstü duruma geçti. ABD'nin Virginia eyaletinde nedeniyle acil durum ilan edildi. ABD daha önce de Washington'da ilan etmişti.

SEYAHAT ETMEK YASAK

Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında eyaletteki virüs vakalarının sayısının 17'yi bulduğunu belirterek acil durum ilan etti.

Kamu çalışanlarının Virginia dışına seyahatlerinin ve bazı konferansların iptal edildiğini belirten Northam, okulların tatil edilip edilmeyeceği tercihini ise eyalet içindeki yönetim birimlerine bıraktıklarını kaydetti.

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Son dakika haberi: Corona virüsü kabusu büyüyor! Dünya diken üstünde! ABD'den bir OHAL kararı daha...
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