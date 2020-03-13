Corona virüsünde son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. ABD'de teyid edilen yeni tip coronavirüs vakasının 1504'e, ölü sayısının da 39'a ulaştığı belirtildi. Ölümlü vakaların artmasının ardından ABD bazı eyaletlerde olağanüstü duruma geçti. ABD'nin Virginia eyaletinde corona virüsü nedeniyle acil durum ilan edildi. ABD daha önce de Washington'da OHAL ilan etmişti.

SEYAHAT ETMEK YASAK

Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında eyaletteki virüs vakalarının sayısının 17'yi bulduğunu belirterek acil durum ilan etti.

Kamu çalışanlarının Virginia dışına seyahatlerinin ve bazı konferansların iptal edildiğini belirten Northam, okulların tatil edilip edilmeyeceği tercihini ise eyalet içindeki yönetim birimlerine bıraktıklarını kaydetti.