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! Trump'ı kuşattı! Trump ile yemeğe katılan bir isimde daha corona virüsü çıktı!

Dünya ile ilgili bu haberini konuşuyor! ABD Başkanı 'ın 4 gün önce görüştüğü Brezilya heyetinde coronavirüs tespit edildi. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro karantina altına alınırken, testlerinin pozitif çıktığı yönünde bilgiler gelmeye başlamıştı. Bu sabah bir son dakika haberi daha geldi. Heyette Trump'ın hemen arkasında dikilen Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in de coronavirüs testi pozitif çıktı. Donald Trump'ın coronavirüs olduğuna dair iddialar günlerdir konuşulurken, Trump iddiaları reddetmişti. Şimdi gözler bir kez daha ABD Başkanı'nda... İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:45 ABONE OL
Son dakika! Coronavirüs Trump'ı kuşattı! Trump ile yemeğe katılan bir isimde daha corona virüsü çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın coronavirüse yakalanmış olma ihtimali dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Trump, 4 gün önce Brezilya Devlet Başkanı ve heyetini Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Toplantının ardından Brazilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da coronavirüs çıktı. Başkan Bolsonaro ülkesinde karantinaya alınırken, dünya gözlerini Trump'a çevirdi. Haber dünyada şok etkisi yaratırken, bugün bir son dakika haberi daha geldi. Heyette bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in de coronavirüs testi pozitif çıktı. Trump ile aynı karede poz veren Wajngarten, akşam yemeğine de katılmıştı.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

ABD ile Brezilya arasında yapılan kritik görüşmede samimi bir ortam oluşmuş, coronavirüse karşı bir önlem alınmamıştı. Başkan Trump'ın en yakınında bulunan isimlerden olan ve akşam yemeğine de katılan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten sosyal medya hesabından bir de fotoğraf yayınlamıştı. Wajngarten'in fotoğrafta Trump'ın koluna dokunduğu görülüyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Wajngarten'in Kovid-19 taşıdığı tespit edilmesi hakkında endişeli olmadığını açıkladı. Trump, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" dedi.Şu anda piyasada 1 milyon test bulunduğunu, kısa sürede 4 milyon testin dağıtılacağını ve milyonlarcasının da üretim aşamasında olduğunu belirten Trump, "Domuz gribi dönemine bakarsanız ne kadar insan öldü. Uzun süre hiçbir şey yapılmadı ama biz tam tersini yapıyoruz" dedi.

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ABD'DE 40 KİŞİ ÖLDÜ

ABD coronavirüs salgını ile mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Bin 686 kişi de coronavirüs tespit edilirken, 40 kişi hayatını kaybetti. Trump, geçtiğimiz günlerde ulusa seslenerek alınan kararları duyurdu. AB'yi eleştiren Trump, seyahat kısıtlamasını anlattı.

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Son dakika! Coronavirüs Trump'ı kuşattı! Trump ile yemeğe katılan bir isimde daha corona virüsü çıktı!
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