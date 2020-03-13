Son dakika! Coronavirüs Trump'ı kuşattı! Trump ile yemeğe katılan bir isimde daha corona virüsü çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın coronavirüse yakalanmış olma ihtimali dünyanın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. ABD Başkanı Trump, 4 gün önce Brezilya Devlet Başkanı ve heyetini Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Toplantının ardından Brazilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da coronavirüs çıktı. Başkan Bolsonaro ülkesinde karantinaya alınırken, dünya gözlerini Trump'a çevirdi. Haber dünyada şok etkisi yaratırken, bugün bir son dakika haberi daha geldi. Heyette bulunan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'in de coronavirüs testi pozitif çıktı. Trump ile aynı karede poz veren Wajngarten, akşam yemeğine de katılmıştı.

AKŞAM YEMEĞİNE KATILDI, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

ABD ile Brezilya arasında yapılan kritik görüşmede samimi bir ortam oluşmuş, coronavirüse karşı bir önlem alınmamıştı. Başkan Trump'ın en yakınında bulunan isimlerden olan ve akşam yemeğine de katılan Brezilya Devlet Başkanlığı İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten sosyal medya hesabından bir de fotoğraf yayınlamıştı. Wajngarten'in fotoğrafta Trump'ın koluna dokunduğu görülüyor.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Wajngarten'in Kovid-19 taşıdığı tespit edilmesi hakkında endişeli olmadığını açıkladı. Trump, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim" dedi.Şu anda piyasada 1 milyon test bulunduğunu, kısa sürede 4 milyon testin dağıtılacağını ve milyonlarcasının da üretim aşamasında olduğunu belirten Trump, "Domuz gribi dönemine bakarsanız ne kadar insan öldü. Uzun süre hiçbir şey yapılmadı ama biz tam tersini yapıyoruz" dedi.

SON DAKİKA HABERLER | BUGÜN OKULLAR VE ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ SORUSU YANIT BULDU! CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE OKULLAR O TARİHE KADAR TATİL EDİLDİ

DÜNYA BU SON DAKİKA HABERİNİ KONUŞUYOR: SARS’I BİTİREN BİLİM ADAMI CORONA VİRÜS SALGINININ SONA ERECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

SON DAKİKA HABERLER | MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK OKULLARIN CORONA VİRÜS TATİLİ VE UZAKTAN EĞİTİM KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

SON DAKİKA: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA 81 İL VALİLİĞİNE CORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİ İÇEREN GENELGE GÖNDERİLDİ

ABD'DE 40 KİŞİ ÖLDÜ

ABD coronavirüs salgını ile mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Bin 686 kişi de coronavirüs tespit edilirken, 40 kişi hayatını kaybetti. Trump, geçtiğimiz günlerde ulusa seslenerek alınan kararları duyurdu. AB'yi eleştiren Trump, seyahat kısıtlamasını anlattı.