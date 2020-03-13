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Son dakika haberi: Corona virüsüne yakalanan ve eşinden ilk kareler! Ünlü aktör Tom Hanks karantinada...

Geçtiğimiz günlerde gelen son dakika haberi ile Corona virüsüne yakalandığı açıklanan ünlü aktör ve eşi 'dan geldi. Dünya üzerindeki etkisini sürdüren ölümcül virüs Covid-19 salgını için yapılan testin sonucunun pozitif çıktığını bildiren çift karantinada olduklarını ifade etmişti. Bir süredir karantina süreci devam eden Amerikalı aktörden ise ilk fotoğraf ve açıklama geldi. Uzmanların tavsiyelerine uyulması gerektiğini bildiren Hanks, birbirimize dikkat ederek bunu başarabiliriz ifadelerini kullandı. İşte Corona virüsü tespit edilen Tom Hanks ve eşinden gelen son dakika görüntüleri…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:36 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüsüne yakalanan Tom Hanks ve eşinden ilk kareler! Ünlü aktör Tom Hanks karantinada...

Covid-19 virüsüne yakalandığını açıklayan ünlü aktör 'ten son dakika haberi geldi. Ünlü aktör ve eşi karantinadan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yaptıkları paylaşımda uzmanların tavsiyelerini takip ederek bu salgının aşılabileceğini bildiren ünlü aktör "Unutmayın, her şeye rağmen beyzbolda ağlamak yoktur!" ifadelerine de yer verdi. Hayranlarından yüksek derecede etkileşim alan bu paylaşım sosyal medyada gündem haline geldi. Halsizlik ve yüksek ateş şikayeti ile doktora gittiklerini ve yapılan testlerin sonucunun pozitif çıkması ile corona virüse yakalandıkları ortaya çıkan çift belli bir süre karantina altında kalacak. İşte aktör Tom Hanks ve eşi 'dan gelen son dakika fotoğrafı…

KARANTİNADAN İLK FOTOĞRAF GELDİ! "İZOLE HALDEYİZ"

Amerikalı aktör Tom Hanks, kendisinin ve eşi Rita Wilson'ın Avustralya'da yaptırdıkları corona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Bir süre eşi ile birlikte karantinada olacaklarını söyleyen Tom Hanks'ten sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

İşte o görüntüler...

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Son dakika haberi: Corona virüsüne yakalanan Tom Hanks ve eşinden ilk kareler! Ünlü aktör Tom Hanks karantinada...
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