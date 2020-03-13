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Dünya hakkında bu haberini konuşuyor: SARS’ı bitiren bilim adamı corona virüs salgınının sona erebileceği tarihi açıkladı

Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Şuana kadar 127 binden fazla insanda görülen , 4 bin 718 insanın ölümüne neden oldu. Son olarak Türkiye’nin de içinde olduğu 120’den fazla ülkede bulunan koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü pantemi açıklaması yapmıştı. Henüz aşısı bulunmayan ve tedirginliğin her geçen gün arttığı corona virüsü ile ilgili ünlü bilim insanından son dakika açıklaması geldi. 2003 yılında SARS’ı keşfeden Çinli bilim insanının corona virüsü salgının sona ereceği tarihi açıklaması tüm dünyada heyecan yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 13.3.2020 08:17 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 08:17 ABONE OL
Dünya corona virüsü hakkında bu son dakika haberini konuşuyor: SARS’ı bitiren bilim adamı corona virüs salgınının sona erebileceği tarihi açıkladı

salgını ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm dünyaya yayılan salgın, suana kadar 127 binden fazla insanda görülürken, 4 bin 718 kişinin de ölümüne neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pantemi olarak ilan edilen virüs nedeniyle her geçen gün ölü ve vaka sayısı arıyor. ile ilgili aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, tüm dünyayı heyecanlandıran bir son dakika gelişmesi yaşandı. 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanının corona virüsü salgının sona ereceği tarihi açıklaması ise heyecan yarattı.

CORONA VİRÜSÜ SALGINI İLE İLGİLİ HEYECANLANDIRAN GELİŞME!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa süre içerisinde binlerce insanın ölümüne neden koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Her geçen gün ölüm ve vaka sayısının arttığı salgın ile ilgili 2003 yılında SARS'ı keşfeden Çinli bilim insanının açıklaması tüm dünyayı heyecanlandırdı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

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Dünya corona virüsü hakkında bu son dakika haberini konuşuyor: SARS’ı bitiren bilim adamı corona virüs salgınının sona erebileceği tarihi açıkladı
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