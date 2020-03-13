Son Dakika Haberi | Corona virüs sonrası çekirge istilası tehdidi! Çekirge istilası nerede gerçekleşiyor?

BM, Doğu, özellikle yaşanan rüzgarlar sonrası kuzeye taşınan ve yeni besin kaynakları arayan Afrika'daki çöl çekirgelerinin Kenya, Etiyopya ve Somali'deki üreme aktivitesinde "önemli ve son derece tehlikeli" bir artış olduğunu duyurdu.

Dünyanın en fakir ülkelerinin 65'inden fazlasında bulunan çöl çekirgesi (Schistocerca gregaria), normalde Batı Afrika ve Hindistan arasındaki çöllerde yalnız (sürü olmadan) bir yaşam tarzı yaşıyor. Yumurtalarını nemli topraklara bırakabilmek için yağmurlu mevsimlerde ürüyorlar. Ancak yağmurlar çok fazla yağdığında, hızla çoğalabiliyorlar ve büyük sürülere neden olabiliyorlar.

KOMŞU DEVLETLERDEN ÇEKİRGE İSTİLASI SAVAŞI!

Mart ve Nisan aylarında hasat edilecek olan önemli mısır bitkileri ve diğer temel gıda bitkileri büyük risk altında. Kritik tarım bölgelerini istiladan korumak için Afrika ve Orta Doğu devletleri büyük bir savaş veriyor.

Ortadoğu, Afrika ve Asya'nın çöl çekirgesi istilası nedeniyle dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sadece bir kilometrekarelik bir sürü, bir günde 35.000 insanın yiyeceğini yok edebilir. BM Gıda ve Tarım Örgütü, vakanın yaşandığı bölgelerin her kilometrekaresinin 150 milyon çekirge barındırabileceğini açıkladı.

İşte çekirge istilasından gelen son dakika video görüntüleri ve son gelişmeler...