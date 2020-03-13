Son dakika haberler: İspanya'da coronavirüs kaosu! Bakanlar Kurulu'na da sıçradı! Madrid'e karantina gündemde...

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kabinesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan bakan sayısı ikiye çıktı.

Eşitlik Bakanı İrene Montero'da Kovid-19 çıkmasının ardından tüm kabine üyelerine yapılan analizlerde Kamu Yönetimi ve Bölgesel Politika Bakanı Carolina Darias'da da pozitif sonuç çıktığı bildirildi.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin lideri Santiago Abascal'da da test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. İspanya'da siyasetçiler arasında ilk koronavirüs vakası, Vox'un Genel Sekreteri ve milletvekili Javier Ortega Smith'de çıkmıştı.

Ülkede, Senato ve Meclis'in dışında özerk yönetimlerin parlamentolarında da koronavirüs bulaşan siyasetçilerin olduğu haberleri gelirken, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında Senato ve Meclis'teki tüm çalışmaların iki hafta boyunca askıya alındığı duyurulmuştu.

Bu arada, hükümetin tavsiyeleri doğrultusunda, Madrid, Rioja, Bask ve Katalonya'dan sonra diğer tüm özerk yönetimlerin talimatıyla İspanya genelinde 9,5 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek şekilde okullar ve üniversiteler iki hafta süreyle kapatıldı.

Diğer yandan, Katalonya özerk hükümeti, koronavirüs salgını nedeniyle, toplamda yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Igualada, Vilanova del Cami, Santa Margarida de Montbui ve Odena yerleşim yerlerini karantinaya alma talimatı verdi.

Alınan yeni kararlarla, Barselona'nın turistik yerlerinden Kutsal Aile Bazilikası ziyarete kapatılırken, Katolik dininin önemli bayramlarından olan Paskalya dolayısıyla yapılacak toplu ayinler ve etkinlikler de iptal edildi.

Ülke ekonomisine de ciddi zarar veren koronavirüsten dolayı Madrid borsası Ibex 35, perşembe günü eksi yüzde 14,06 ile tarihindeki en büyük düşüşle kapattı.

İspanya'da son resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 86 olurken, toplam vakanın 3 bin 100'ün üzerinde olduğu belirtiliyor.

MADRİD'E KARANTİNA GÜNDEMDE

İspanya'nın başkenti ve dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden olan Madrid salgının İspanya'daki merkez üssü konumunda bulunuyor. İspanya'nın karantina altına alınmasına dair teklifler ve iddialar İspanya hükümeti tarafından kesin bir dil ile reddedilmişti. Ancak gelinen noktada Real Madrid'in bile karantina altına alınması İspanyol yönetimini çaresiz bıraktı.

DEĞERLENDİRMEYE ALDILAR

İspanya'nın en önemli haber kaynakları bile karantina uygulamasının geleceğine dikkat çekiyor. Kesin bir dille karantinayı reddeden İspanya hükümetinin çok ciddi bir şekilde karantinayı gündemine aldığı ve 6.5 milyonu aşkın insanın yaşadığı Madrid'i kuşatmayı planladığı belirtiliyor.

DÜNYANIN EN ZENGİN KULÜBÜ KARANTİNA ALTINDA

Real Madrid'de bir basketbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncuların karantinaya alındığı duyuruldu.

Eflatun-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımında bir oyuncununcorona virüsü testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyunculardan ve teknik kadrodan evlerinde kendilerini karantinaya almalarının istendiği kaydedildi.

Gerekçe olarak Real Madrid tesislerinde futbolcuların ve basketbolcuların kullandığı ortak alanlar olması gösterildi.

Öte yandan İspanyol basını corona virüse yakalanan basketbolcunun Trey Thompkins olduğunu iddia etti.

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