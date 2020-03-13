Son dakika: İçişleri Bakanı coronavirüse yakalandığını böyle duyurdu: Uykudan uyandım...

Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, coronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan konuya ilişkin bir yazılı açıklama ile durumu özetledi. 'Testlerim pozitif çıktı' diyen Dutton, durumunun ise gayet iyi olduğunu söyledi. Virüse dair belirtileri de yazılı açıklamasında aktaran Dutton, dikkat çekici ifadeler kullandı.

"UYKUDAN UYANDIM"

İçişleri Bakanı Dutton'un yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah boğaz ağrısı ve ateşle uyandım. Hemen Queensland Sağlık Departmanı'na başvurdum ve Covid-19 için testlerimi yaptırdım. Queensland Sağlık Departmanı'ndan aldığım bilgiye göre testlerim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum, gelişmeler konusunda sizi bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.

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DÜNYAYI KASIP KAVURUYOR

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. 120 ülkede görülen coronavirüs nedeniyle 4720 kişi öldü. Vaka tüm kıtalara sıçradı, 128 bin 343 kişinin testi pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkanlar arasında birçok siyasi, sporcu, sanatçı yer alıyor.