Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de corona virüs çıktı! Başbakan karantina altına alındı...

: 'nun eşinde de virüs çıktı! Başbakan karantina altına alındı...

Dünya genelinde ölümlere neden olan virüs hakkında gelişmeleri yaşanıyor! Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca kısa süre önce yaptığı açıklamada ülkemizde ikinci kez corona virüs vakasına rastlandığını açıkladı. Washington'dan gelen habere göre kendini karantinaya alan 'nun eşinde de tespit edildi! Sophie Gregoire Trudeau'nun corona virüs testleri pozitif çıktı. ABD Başkanı Trump da Kanada Başbakanı Trudeau'yu telefonla aradı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 13.3.2020 09:24 ABONE OL
Son dakika: Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de corona virüs çıktı! Başbakan karantina altına alındı...

Anadolu Ajansı tarafından sabah saatlerinde aktarılan habere göre dünyanın en dikkat çeken devlet adamlarından 'nun eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun virüsü testleri pozitif çıktı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'da şu aşamada belirtiler olmasa da 14 gün karantina altında tutulacak. Corona virüsü hakkında haberleri geliyor. Trudeau çifti kendilerini karantina altına almışlardı.

Justin Trudeau, herhangi bir hastalık belirtisi göstermemesi nedeniyle şu aşamada test yaptırmayacak ancak önlem amaçlı 14 gün karantinada kalacak.

ABD Başkanı Donald Trump ve Justin Trudeau bugün yaptıkları telefon görüşmesinde Kovid-19 konusunu ele aldı Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip (Kovid-19) tespit edildi. Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

BAŞBAKAN DA KARANTİNA ALTINDA!

Sophie Trudeau'nun sağlık durumunun iyi olduğuna ve gerekli önlemleri aldığına işaret edilen açıklamada, "Başbakan Justin Trudeau'nun sağlığı gayet iyi ve hastalık belirtisi yok. 14 gün boyunca karantinada kalacak. Doktorların önerisi gereği şu aşamada herhangi bir belirti göstermediği başbakana bir test uygulanmayacak." ifadesine yer verildi.

Ayrıca Justin Trudeau ile temas kuran kişiler için de şu anda herhangi bir risk olmadığı vurgulandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde de corona virüs çıktı! Başbakan karantina altına alındı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA